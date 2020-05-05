У каких людей чаще всего появляются расстройства сна

Немецкие психологи выяснили, людей с какими чертами характера чаще беспокоят кошмары и связанные с ними расстройства сна.

В справочнике MSD объясняется, что кошмары относятся к парасомнии. Это необычные поведенческие действия, возникающие непосредственно перед засыпанием, во время сна или сразу же после пробуждения, пишет Sleep Science.

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Часто люди, страдающие кошмарами, видят "флэшбеки" страшных снов наяву, боятся уснуть в ожидании очередного кошмара или находятся в плохом настроении из-за недавнего сна.

Как проходило исследование?

Ученые решили выяснить, какие факторы могут потенциально влиять на возникновение кошмаров. Для этого они попросили 2392 добровольцев от 17 до 93 лет заполнить специальную анкету о качестве сна и опросник, который определяет структуру личности по модели "Большой пятерки" (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность, добросовестность).



Кошмары чаще всего беспокоят женщин / Unsplash

Еженедельно кошмары видят около 9% респондентов, 18% участников сообщили, что постоянно видели кошмары в детстве. Более четверти (27%) опрошенных рассказали, что сюжеты страшных снов связаны с событиями их жизни.

Результаты и выводы

Оказалось, что кошмары чаще беспокоят людей с выраженным нейротизмом – это черта личности, связанная с эмоциональной неустойчивостью, низким самоуважением и тревожностью. В меньшей степени склонность к кошмарам коррелирует с открытостью новому опыту и доброжелательностью.

Чаще всего о страшных сновидениях сообщали женщины. Старикам оказалось сложнее выдерживать стресс, связанный с кошмарами, по сравнению с молодыми респондентами.

Авторы работы отмечают, что в выборку попали люди, которые сами проявили интерес к исследованиям сна, что могло повлиять на результаты.

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