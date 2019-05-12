У каких людей втрое чаще возникает болезнь Паркинсона

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У каких людей втрое чаще возникает болезнь Паркинсона
У каких людей втрое чаще возникает болезнь Паркинсона / snyderlawpc.com

Во всем мире более 10 миллионов людей с болезнью Паркинсона – разрушительное неврологическое заболевание, которое не вылечивается. Американские ученые выяснили, что риск развития болезни в три раза больше у людей, которым удалили аппендикс.

Исследователи из Кейсовского университета и клиники Кливленда заявили, что изучили данные более 62 млн пациентов с США, пишет Daily Mail.

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Они выяснили, что из них 488 тысяч человек перенесли операции по удалению аппендикса. Позже в 4,4 тысячи человек диагностировали болезнь Паркинсона, а это примерно у 1% пациентов.

 
Аппендикс – что это?

Это конечный отросток слепой кишки. Воспаление червеобразного отростка называется аппендицитом. При остром аппендиците человеку срочно нужна операция, во время которой удаляют аппендикс.

При этом среди тех, кому не удаляли аппендикс, уровень заболеваемости составил 0,29%.

Ученые пока не могут объяснить такую связь и не уверены, действительно ли аппендикс имеет отношение к болезни Паркинсона. Сейчас они следят за альфа-синуклеином, белком, содержащимся в желудочно-кишечном тракте на ранних стадиях болезни Паркинсона

Эксперты отметили, что они планируют проводить исследования дальше.

 
Болезнь Паркинсона – что это?

Это медленно прогрессивное заболевание дегенеративного характера, характеризующееся избирательным поражением нейронов головного мозга.

Оно проявляется двигательными расстройствами: гипокинезией (недостаточной двигательной активностью, ограничением движений), ригидностью и тремором, возникающим в покое.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт исследования Мозг
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