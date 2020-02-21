У Китаянки, которая ехала поездом "Киев – Москва", не подтвердили коронавирус

У гражданки Китая не подтвердили наличие коронавируса.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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У гражданки КНР с поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования, COVID-19 не подтвержден,

– говорится в сообщении ЦОС.

Однако, у пассажиров вагона по желанию будет возможность пройти диагностику.

Как известно, российская сторона сообщила, что китаянку сняли с поезда из-за признаков острой респираторной болезни. Это насторожило их, а затем женщину отправили в инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие коронавируса.

Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили на отдельной ветке, он находится под присмотром сотрудников транспортной полиции. Других пассажиров вагона, где ехала женщина, изолировали в Брянскую городскую больницу №4 для обсервации и дальнейшего обследования.

Впоследствии стало известно, что среди пассажиров есть россияне, украинцы и белорусы.

В Брянскую больницу обратились 13 пассажиров, которые ехали в одном вагоне поезда "Киев – Москва" с гражданкой Китая с высокой температурой. Все они находятся в отдельном помещении больницы, у них взяли анализы на вирусные инфекции, а не только на наличие коронавируса.

Госпогранслужба установила, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом, и во время прохождения контроля на границе, ее состояние здоровья беспокойства не вызвало.

Как вернуть поезд в Украину – еще решают.



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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