У кого более стабильная психика – вегетарианцев или мясоедов

Американские психологи обнаружили связь между переходом на растительную диету и "чувственной психикой". Согласно их выводам, у вегетарианцев и веганов выше риск развития депрессии и тревожности в сравнении с мясоедами.

Вчені проаналізували 18 попередніх робіт, присвячених психічному здоров'ю і вживання м'яса, пише PsyPost.

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В цілому в вибірку потрапили 149 559 м'ясоїдів і 8584 респонденти, які відмовилися від м'яса. Це були люди з усіх континентів.

Хоча під час одного з експериментів вегетаріанці й вегани частіше м'ясоїдів перебували в гарному настрої, довгострокові дослідження свідчать, що серед них більше людей, схильних до депресії, тривожних розладів і нанесення собі шкоди.



Вегетаріанці частіше страждають від розладів психіки / Unsplash

Чому вегетаріанці тривожніші?

Але за словами науковців, кореляція не має на увазі причинно-наслідкового зв'язку. Але вони змогли пояснити чому так відбувається:

Люди які страждають від психічних розладів можуть міняти свої дієти для самодопомоги;

Веганський і строго вегетаріанський раціон може призводити до нестачі поживних речовин, що підвищує ризик розвитку розладів;

Деякі люди з розладами харчової поведінки використовують веганство і вегетаріанство, щоб "приховати" свою хворобу;

Люди, які надзвичайно чутливі до страждань тварин і фокусуються на цьому, можуть відчувати тривогу або перебувати в депресивному стані через це.

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