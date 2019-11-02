У кого лучше чувство юмора: у женщин или мужчин

Участники опросов сходятся на мнении, что мужчины шутят смешнее женщин. Исследования проводили среди обычных людей, а не профессиональных комиков.

К таким выводам пришли ученые из США и Великобритании, которые провели метаанализ 28 исследований. Общая выборка составила пять тысяч человек.

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При этом респондентов просили оценить шутки без указания авторства. В 63% случаев опрошенные считали лучшими шутки мужчин. Уточняется, что в экспериментах участвовали не профессиональные комики, а обычные люди.



Шутки мужчин больше нравятся людям

Добровольцев просили придумать смешные надписи к комиксам, а затем беспристрастных участников просили оценить их творчество.

Авторы исследования подчеркивают, что выводы касаются только среднестатистических женщин и мужчин. Исследователь Джил Грингросс считает, что юмор играет эволюционную роль: помогает мужчине заинтересовать женщину. В свою очередь, женщины оценивают по остроумию интеллект потенциального партнера.

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