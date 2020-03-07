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У лидера Демократической партии Италии диагностировали коронавирус

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У лидера Демократической партии, которая входит в руководящую коалицию Италии, Николы Дзингаретти диагностировали заражение коронавирусом Covid-19.

Об этом политик сообщил на своей странице в фейсбуке, опубликовав короткий ролик.

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"Врачи сказали, что у меня положительный результат на Covid-19. Я в порядке, но придется остаться дома на несколько дней. Отсюда я буду продолжать следить за работой, которую предстоит сделать. Держимся и до скорой встречи", – сказал итальянец.

По состоянию на 7 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 3491 больной. Общее количество инфицированных – 102 084 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 57 тысяч человек.

Всего в Италии подтверждено 4636 случаев заражения коронавируса и 197 смертей.

У лидера Демократической партии Италии диагностировали коронавирус: смотрите видео

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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