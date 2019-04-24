У людей появляется новая кость, которая исчезла из-за эволюции: фото

У людей постепенно появляется фабела – сезамовидная кость, которая расположена в сухожилиях с задней стороны колена. Она была потеряна из-за эволюции.

Ученые Имперского колледжа Лондона проанализировали 21 676 случаев, связанных с коленными суставами, в период с 1918 по 2018 год в 27 странах. Оказалось, что частота возникновения фабелы за этот период увеличилась в три раза.

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Специалисты не могут дать однозначный ответ о функциях этой кости, потому что до этого ее изучением никто не занимался. Возможно, фабела должна уменьшить трение в сухожилиях, перенаправив мышечные силы. Но она также может вызвать боль и мешать при операциях на колене.



Кость фабела

Почему фабела снова появляется? Дело может быть в питании. Сегодня люди начали есть лучше, чем когда-либо и, соответственно, стали выше и тяжелее. В связи с этим стали развиваться более длинные голени и большие икроножные мышцы, что повышает давление на колено.

Теперь ученые выясняют, как появление фабелы зависит от пола и генетики. Результаты исследований могут повлиять на методику лечения пациентов с болью в колене.

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