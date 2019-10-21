У людей с лишним весом в легких нашли жир: какие болезни это вызывает

Ученые впервые обнаружили жировую ткань в легких людей с ожирением. Это может объяснять то, почему лишний вес влияет на проблемы с дыханием.

Австралийские исследователи проанализировали образцы легких у 52 человек и обнаружили, что количество жира увеличивается в соответствии с индексом массы тела, сообщает BBC.

Читайте также: Нашли новый способ безопасного и простого похудения

Избыток жира накапливается в стенках дыхательных путей, где он занимает пространство, тем самым увеличивая воспаление в легких.

Мы считаем, что это вызывает утолщение дыхательных путей, которое ограничивает поток воздуха в легкие и выход из них, и это могло бы частично объяснить увеличение симптомов астмы,

– Доктор Питер Ноубл, доцент Университета Западной Австралии в Перте.

В исследовании, опубликованном в Европейском респираторном журнале, ученые рассматривали посмертные образцы легких, проанализировав почти 1400 дыхательных путей под микроскопом.

Исследователи обнаружили жировую ткань в стенках дыхательных путей, и подавляющее количество людей имели высокий показатель массы тела.

Тогда ученые сделали выводы, что увеличение жира может изменить нормальную структуру дыхательных путей и вызвать воспаление в легких.

Ученые отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли количество жировой ткани варьироваться в зависимости от потери веса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.