У людей с лишним весом в легких нашли жир: какие болезни это вызывает

26 Читати новину українською
Вред лишнего веса
Вред лишнего веса / Unsplash

Ученые впервые обнаружили жировую ткань в легких людей с ожирением. Это может объяснять то, почему лишний вес влияет на проблемы с дыханием.

Австралийские исследователи проанализировали образцы легких у 52 человек и обнаружили, что количество жира увеличивается в соответствии с индексом массы тела, сообщает BBC.

Читайте также: Нашли новый способ безопасного и простого похудения

Избыток жира накапливается в стенках дыхательных путей, где он занимает пространство, тем самым увеличивая воспаление в легких.

Мы считаем, что это вызывает утолщение дыхательных путей, которое ограничивает поток воздуха в легкие и выход из них, и это могло бы частично объяснить увеличение симптомов астмы,
– Доктор Питер Ноубл, доцент Университета Западной Австралии в Перте.

В исследовании, опубликованном в Европейском респираторном журнале, ученые рассматривали посмертные образцы легких, проанализировав почти 1400 дыхательных путей под микроскопом.

Исследователи обнаружили жировую ткань в стенках дыхательных путей, и подавляющее количество людей имели высокий показатель массы тела.

Тогда ученые сделали выводы, что увеличение жира может изменить нормальную структуру дыхательных путей и вызвать воспаление в легких.

Ученые отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли количество жировой ткани варьироваться в зависимости от потери веса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
От курения вейпа умерло 33 человека: загадочной болезни дали название
сегодня
8082
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Медицина Ожирение исследования
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
18 октября 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 918
Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
18 октября 14:00 Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
Анастасія Кушпіт 333
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
17 октября 12:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 46844
Три самые популярные растительные масла и их свойства
15 октября 20:43 Три самые популярные растительные масла и их свойства
Юлія Девда 1970
Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
11 октября 18:00 Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
Анастасія Лукашевська 456
Новости
Больше новостей
Залиште відгук