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У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями есть риск тяжелого течения коронавируса, – ВОЗ

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У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями есть высокий риск развития тяжелых симптомов Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины со ссылкой на ВОЗ.

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Исследования более 55 тысяч лабораторно подтвержденных случаев в Китае демонстрируют, что показатель смертности среди пациентов с Covid-19 значительно выше у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, у кого ранее не было хронических заболеваний.

По информации ВОЗ, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями (вызванными, в частности, курением) имеют высокий риск развития тяжелых симптомов Covid-19,
– говорится в источнике.

Также в сообщении отмечается, что курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает коронавирус, поражает в первую очередь дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей. Следовательно, в ВОЗ считают, что пациенты-курильщики являются восприимчивыми к тяжелым симптомам.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье ВОЗ Здоровая жизнь
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