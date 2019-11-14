У львовской учительницы младших классов диагностировали открытую форму туберкулеза

У 25-летней учительницы начальных классов львовской общеобразовательной школы №78 врачи диагностировали открытую форму туберкулеза.

В августе учительница проходила медосмотр, во время которого врачи не обнаружили никаких проблем со здоровьем. А уже 24 октября у нее диагностировали заболевание, сообщает ZAXID.NET.

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Помогла диагностировать заболевание семейная врач, к которому обратилась педагог. Вскоре после обследования подтвердили: у учительницы открытая форма туберкулеза.

Какие меры предприняли в школе?

После того, как стало известно, что у учительницы открытая форма туберкулеза, работники отдела сразу сообщили об этом директору школы. Она в свою очередь сообщила родителям.

Туберкулез – что это? Это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое попаданием в организм воздушно-капельным, алиментарным (через пищеварительный тракт) или контактным путем бактерий Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха).

Известно, что учительница преподавала в 1-В классе. В школе своими силами провели дезинфекцию школьного помещения. Это было во время осенних каникул. На следующий день это еще сделали работники санстанции со своими средствами и еще раз провели дезинфекцию.

Также всех детей обследовали, ни у одного ребенка болезнь не нашли. В школе провели родительские собрания, на которые пригласили не только родителей детей, которых учила учительница, а всех желающих, медиков, где всем рассказали, что это за болезнь и как действовать.

Как передается туберкулез?

Все слои населения не застрахованы от этой болезни при определенных условиях. Чаще всего инфицирование происходит от больного с открытой формой туберкулеза. Но далеко не всегда попадание туберкулезных бактерий в организм вызывает развитие инфекции.

На развитие заболевания влияют: ослабленный иммунитет, снижение защитных свойств организма, плохие социально-бытовые условия, несбалансированный уровень питания, несоблюдение санитарно-гигиенических норм.

Туберкулезная палочка устойчива к воздействию внешней среды, длительное время сохраняется вне организма, но погибает под воздействием прямого солнечного света и ультрафиолетового облучения.

Симптомы туберкулеза

Заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до появления болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет.

Симптомы туберкулеза – длительный кашель, одышка, повышение температуры, общая слабость, лихорадка, снижение аппетита, а затем и веса.

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