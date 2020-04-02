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У медсестры на Херсонщине посмертно обнаружили COVID-19: 100 работников отстранили от работы

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COVID-19 обнаружили у медсестры на Херсонщине / unsplash.com

У работницы больницы в Алешках, недалеко от Херсона, обнаружили коронавирус. Женщина не дождалась официального результата ПЦР-теста и умерла.

Сейчас 100 работников больницы, в которой она работала, отстранили от работы. Все контактные лица устанавливаются. Об этом на брифинге рассказал директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Важно Херсон закрывают на карантин: в городе обнаружили первый случай COVID-19

Это медицинская сестра. У нее взяли анализ утром и должны были его сделать. Вечером, когда должны были быть известны результаты, она, к сожалению, умерла,
– рассказал Короленко.

Кроме того, в области уже подтвердили случай заболевания COVID-19 у жены священника. Среди пациентов с подозрением на коронавирус в регионе оказался чиновник – заместитель главы ОГА Вадим Чабан.

На въездах в Херсон уже начали устанавливать блокпосты, на которых всем, кто будет въезжать, будут мерить температуру.

По данным Минздрава, по состоянию на 2 апреля в Херсонской области зарегистрировано 4 случая коронавируса, 1 человек умер.

Где расположен город Алешки 

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Лечение Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Жертвы Новости Херсона
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