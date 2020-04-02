У медсестры на Херсонщине посмертно обнаружили COVID-19: 100 работников отстранили от работы
У работницы больницы в Алешках, недалеко от Херсона, обнаружили коронавирус. Женщина не дождалась официального результата ПЦР-теста и умерла.
Сейчас 100 работников больницы, в которой она работала, отстранили от работы. Все контактные лица устанавливаются. Об этом на брифинге рассказал директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.
Важно Херсон закрывают на карантин: в городе обнаружили первый случай COVID-19
Это медицинская сестра. У нее взяли анализ утром и должны были его сделать. Вечером, когда должны были быть известны результаты, она, к сожалению, умерла,
– рассказал Короленко.
Кроме того, в области уже подтвердили случай заболевания COVID-19 у жены священника. Среди пациентов с подозрением на коронавирус в регионе оказался чиновник – заместитель главы ОГА Вадим Чабан.
На въездах в Херсон уже начали устанавливать блокпосты, на которых всем, кто будет въезжать, будут мерить температуру.
По данным Минздрава, по состоянию на 2 апреля в Херсонской области зарегистрировано 4 случая коронавируса, 1 человек умер.
Где расположен город Алешки
Читайте также
-
Коронавирус в Германии: количество больных уже более 77 тысячсегодня , 09:25
-
Почему все люди должны носить защитную маску: пояснение Минздравасегодня , 10:57
-
Услышьте нас, мы еще живы, – жители Монастыриского района обратились к Зеленскомусегодня , 05:54
-
Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новостисегодня , 13:35
-
Коронавирус в Украине: количество больных – 804сегодня , 12:00
-
Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возрослосегодня , 08:06