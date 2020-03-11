У министра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус

Министр здравоохранения и член парламента Великобритании Надин Доррис заявила, что она инфицирована коронавирусом. Тест на наличие заболевания оказался положительным.

По словам Департамента здравоохранения, в Доррис впервые проявились симптомы 5 марта. Тогда же она присутствовала на мероприятии, которое проводил премьер-министр. Об этом сообщили в BBC.

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Сейчас женщина самоизолировалась дома и выполняет все рекомендации врачей. Министр переживает за свою 84-летнюю мать, с которой проживает. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем контактировала Надин Доррис. Поскольку пока неизвестно сколько встреч было у чиновницы.

Что известно о коронавирусе в Европе?

Больше всего в Европе от эпидемии коронавируса пострадала Италия. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса.



В европейском государстве эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная.



В частности, в Великобритании от Covid-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавирусом.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заявила, планирует проводить в день до 10 тысяч тестов. Сегодня же могут проверять только 1,5 тысячи человек в день.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала