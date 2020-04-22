У митрополита УПЦ МП Сергея подтвердили коронавирус: что известно
У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергея подтвердили коронавирус. Заболевший митрополит находится в больнице Киева
Такую информацию сообщил заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев, сообщает 24 канал.
Актуально Как толпы на Пасхальных службах в Почаеве и Святогорске могут повлиять на карантин
По его словам, сейчас митрополит Сергей находится на лечении в Александровской больнице в Киеве.
Паничев также рассказал, что коронавирус уже подтвердили у четырех священников и диакона, которые примыкают к Почаеву. Также COVID-19 обнаружили у священника, который имеет отношение к Почаеву, и у его жены.
Что известно о нарушении карантина в Почаевской лавре
- На Пасху в Почаеве верующие массово нарушали карантинные ограничения, которые ввели в Украине.
- Во время богослужения, несмотря на установленные ограничения, верующих впустили внутрь храма. В общем освятить пасхальную корзину пришли примерно 300 человек.
- Из-за этого количество больных COVID-19 внезапно выросло, поэтому город Почаев срочно решили закрыть на въезд и выезд.
Смотрите видео о ситуации в Почаеве:
Что известно о нарушениях во время Пасхальных служб?Всего полиция возбудила 5 уголовных дел. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольщина) и в Святогорской лавре (Донецкая область).
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