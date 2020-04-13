24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

У нардепа Вельможного обнаружили пневмонию после подозрения на COVID-19

- Читати новину українською
У Сергея Вельможного – пневмония / My.Рейтинги

У народного депутата от группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружили двустороннюю пневмонию. Такой результат показала компьютерная томография. Ранее политика, у которого подозревали коронавирус, выписали из больницы.

Два повторных теста на COVID-19 Вельможного показали отрицательный результат, поэтому политика отправили из Александровской больницы домой. Он сообщал, что чувствует себя хорошо. Об ухудшении своего состояния Вельможный рассказал в фейсбуке.

Читайте также Коронавирус обнаружили у младенца Анны Скороход – обоих госпитализировали

Как информировал нардеп, в Александровской больнице диагноз коронавирус ему не поставили, хотя он общался с больным COVID-19 коллегой Сергеем Шаховым, а также имел характерные симптомы. Коронавирус, вместо этого, подтвердили у сына Вельможного. Поэтому парламентарий предполагает, что его тестирование было недостоверным.

Кто из нардепов, кроме Вельможного заболел коронавирусом:

  • Сергей Шахов из группы "Доверие";
  • Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
  • Сергей Рудик – внефракционный;
  • Анна Скороход – внефракционная;
  • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа";
  • Игорь Кисилев и Виталий Борт из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – по информации нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

нардепи з коронавірусом
Нардепы и коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Верховная Рада Лечение Больница
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
12 апреля 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей