У нардепа Вельможного обнаружили пневмонию после подозрения на COVID-19

У народного депутата от группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружили двустороннюю пневмонию. Такой результат показала компьютерная томография. Ранее политика, у которого подозревали коронавирус, выписали из больницы.

Два повторных теста на COVID-19 Вельможного показали отрицательный результат, поэтому политика отправили из Александровской больницы домой. Он сообщал, что чувствует себя хорошо. Об ухудшении своего состояния Вельможный рассказал в фейсбуке.

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Как информировал нардеп, в Александровской больнице диагноз коронавирус ему не поставили, хотя он общался с больным COVID-19 коллегой Сергеем Шаховым, а также имел характерные симптомы. Коронавирус, вместо этого, подтвердили у сына Вельможного. Поэтому парламентарий предполагает, что его тестирование было недостоверным.

Кто из нардепов, кроме Вельможного заболел коронавирусом:

Сергей Шахов из группы "Доверие";

Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";

Сергей Рудик – внефракционный;

Анна Скороход – внефракционная;

Владимир Ватрас из партии "Слуга народа";

Игорь Кисилев и Виталий Борт из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – по информации нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.



Нардепы и коронавирус / Инфографика 24 канала