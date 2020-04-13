У нардепа Вельможного обнаружили пневмонию после подозрения на COVID-19
У народного депутата от группы "Доверие" Сергея Вельможного обнаружили двустороннюю пневмонию. Такой результат показала компьютерная томография. Ранее политика, у которого подозревали коронавирус, выписали из больницы.
Два повторных теста на COVID-19 Вельможного показали отрицательный результат, поэтому политика отправили из Александровской больницы домой. Он сообщал, что чувствует себя хорошо. Об ухудшении своего состояния Вельможный рассказал в фейсбуке.
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Как информировал нардеп, в Александровской больнице диагноз коронавирус ему не поставили, хотя он общался с больным COVID-19 коллегой Сергеем Шаховым, а также имел характерные симптомы. Коронавирус, вместо этого, подтвердили у сына Вельможного. Поэтому парламентарий предполагает, что его тестирование было недостоверным.
Кто из нардепов, кроме Вельможного заболел коронавирусом:
- Сергей Шахов из группы "Доверие";
- Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
- Сергей Рудик – внефракционный;
- Анна Скороход – внефракционная;
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа";
- Игорь Кисилев и Виталий Борт из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – по информации нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
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