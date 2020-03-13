В Нью-Йорке ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Сейчас в Нью-Йорке зафиксировали 95 случаев заболевания коронавирусом. Город объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил, что за последние сутки "тревожно" возросло количество случаев заболевания, пишет Интерфакс-Украина.

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Накануне было известно о 42 зараженных.

Уверяю вас, никто из нас не хотел этого делать. Но это именно тот момент, когда это необходимо,

– сказал мэр.

В общем в Нью-Йорке 29 человек находятся на обязательном карантине, а еще в 1784 – на добровольном. Блазио отметил, что "кризисный период может длиться полгода".

Что предусматривает чрезвычайная ситуация в Нью-Йорке:

10% работников будут исполнять обязанности дистанционно;

Запрет собраний в 500 или больше людей;

Отменят все шоу на Бродвее до 12 апреля.

В то же время пока школы, больницы и дома престарелых будут продолжать свою работу, как и общественный транспорт.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал о 328 случаях заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк. 7 марта в штате ввели чрезвычайное положение.

Что известно о коронавирусе в США? В США зафиксировано более 1000 случаев коронавируса, 31 из них – смертельный. Дональд Трамп объявил о запрете поездок в Европу на 30 дней. Ограничения не будут распространяться на грузовые перевозки.

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