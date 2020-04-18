У пациентов из Бразилии обнаружили два новых вида вирусов, что никогда не встречались у человека

В образцах крови, взятых у пациентов с северного региона Бразилии, обнаружили два новых вида вирусов. Симптомы у пациентов похожие на лихорадку денге или вирус Зика: высокая температура, сильная головная боль, сыпь и красные пятна на коже.

Один вирус принадлежит к роду Ambidensovirus, а другой принадлежит к роду Chapparvovirus, сообщает научный журнал PLOS ONE.

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По словам исследователей, эти виды встречались у насекомых и чаще всего у беспозвоночных существ, но никогда еще не встречались у человека. Но вместе с тем специалисты отметили, что пока неизвестно, были ли эти вирусы активными у пациентов и именно ли они вызвали симптомы болезни.

Что больше всего нас удивило – это выявление Chapparvovirus в образце человека. Вирусные виды этого рода описаны только у насекомых, моллюсков и других беспозвоночных. Никогда у млекопитающих,

– сказал Антонио Чарлис да Коста, один из авторов исследования.

Пока нет никаких доказательств того, что эти вирусы являются заразными или патогенными. Однако со стороны науки интересно, что Ambidensovirus и Chapparvovirus обнаружили в человеческих образцах.



В человеческих образцах обнаружили 2 новых вида вирусов / Фото: Medical Xpress

Следовательно, необходимы дальнейшие тщательные исследования, чтобы определить, являются ли эти вирусы опасными для здоровья человека. Пока ученые не могут ответить на этот вопрос, но работа над образцами продолжается.

Мы пытались и не смогли заразить клеточные культуры в лаборатории. Или потому, что эти вирусы не инфицируют тип клетки, который используется в эксперименте, или потому, что вирусные частицы, содержащиеся в рассматриваемых нами образцах, уже не являются жизнеспособными. Мы не знаем,

– добавил Антонио Чарлис да Коста.

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