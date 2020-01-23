У парня обнаружили редкую аллергию на собственную сперму

У 25-летнего парня из США выработался своего рода страх перед оргазмом, поскольку он страдал от очень редкой аллергии на собственную сперму. В результате ему помогли вылечиться уколы тестостерона.

Житель штата Массачусетс, чье имя не называется, столкнулся с редкой аллергией на собственные сперматозоиды. Парень ненавидел оргазмы, поскольку после них он чувствовал приступы тревожности, мышечную слабость, спутанность сознания и усталость, пишет журнал Urology Case Reports.

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Причем эти симптомы настолько негативно влияли на самочувствие парня, что он нередко воздерживался даже от мастурбации. А когда занимался сексом со своими партнерами, то избегал оргазма.

Тщательное врачебное обследование выявило у него редкий синдром посторгазмной болезни. Ее симптомы могут сохраняться до двух недель после оргазма, иногда они развиваются мгновенно или начинаются с задержкой в два-три дня.

К счастью, парню помогли после того, как он прошел инъекции для повышения уровня гормона тестостерона. До этого парень избегал общения и некоторое время после приступа синдрома отказывался ходить на работу или в университет. Он рассказал, что в среднем позволял себе один оргазм в 8-12 недель. А расстройство его началось в 18 лет.

Почему возникает аллергия на сперму?

Как правило, аллергия на сперматозоиды у мужчины возникает в результате контакта с ними, или из-за гормонального взрыва, который происходит во время оргазма.

Точная причина синдрома не установлена, но ученые считают, что от него страдает гораздо больше мужчин, чем те, кто официально обращается за помощью.

Сам мужчина проходил через лечение антидепрессантами и антипсихотиками, пока не попал к опытным урологам, которые выявили низкий уровень тестостерона. Когда гормон привели к норме, все симптомы исчезли.

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