У работника Укроборонпрома обнаружили коронавирус: детали

У работника одного из киевских предприятий госконцерна Укроборонпром обнаружили коронавирус. Инфицированный мужина последнее время на работе не появлялся, а находился дома, в отпуске.

Впрочем, все помещения предприятия, где работал больной, уже продезинфицировали. Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.

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Заболевший – пожилой токарь, последний раз был на работе 20 марта, с того времени находился дома в связи с тем, что предприятие на время национального карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома почувствовал ухудшение состояния, вызвал скорую и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц,

– отмечают там.

Сейчас состояние сотрудника Укроборонпрома стабильно тяжелое.

В госконцерне добавляют: это первый и пока единственный случай заболевания их работника.

Известно, что заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с началом карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников.

Уполномоченные органы уже установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких – все они находятся дома на обсервации.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?

В столице сейчас больше всего инфицированных COVID-19 человек. Так, по состоянию на 4 апреля в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Летальных случаев – 3, выздоровели 12 человек.