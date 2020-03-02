24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

У работника ВОЗ диагностировали коронавирус

- Читати новину українською

У сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили заболевание коронавирусом Covid-19, распространившегося из китайского города Ухань.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на официальной странице в твиттере.

Читайте также: Британское правительство может закрыть города из-за вспышки коронавируса

Положительный результат на коронавирус получил сотрудник подразделения организации в Иране. Глава ВОЗ отметил, что заболевание протекает в легкой форме.

Добавим, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Иране умер парламентарий – Мохаммад Мирмохаммади. Анализы пяти из 100 иранских народных депутатов, которые сдали их на коронавирус, оказались положительными.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
  • На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксирован ни однин случай коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус в России: сколько людей заболело
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение ВОЗ Иран
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук