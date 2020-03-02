У работника ВОЗ диагностировали коронавирус

У сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили заболевание коронавирусом Covid-19, распространившегося из китайского города Ухань.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на официальной странице в твиттере.

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Положительный результат на коронавирус получил сотрудник подразделения организации в Иране. Глава ВОЗ отметил, что заболевание протекает в легкой форме.

Добавим, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Иране умер парламентарий – Мохаммад Мирмохаммади. Анализы пяти из 100 иранских народных депутатов, которые сдали их на коронавирус, оказались положительными.

"A WHO staff member in our #Iran country office has now tested positive for #COVID19. He has mild disease"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2020

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксирован ни однин случай коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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