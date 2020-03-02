У работника ВОЗ диагностировали коронавирус
У сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили заболевание коронавирусом Covid-19, распространившегося из китайского города Ухань.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на официальной странице в твиттере.
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Положительный результат на коронавирус получил сотрудник подразделения организации в Иране. Глава ВОЗ отметил, что заболевание протекает в легкой форме.
Добавим, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Иране умер парламентарий – Мохаммад Мирмохаммади. Анализы пяти из 100 иранских народных депутатов, которые сдали их на коронавирус, оказались положительными.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
- На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксирован ни однин случай коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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