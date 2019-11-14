У россиянина Кирилла "Руки-базуки" из мышц откачали весь синтол

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Кирилл больше без "рук-базук"
Кирилл больше без "рук-базук" / riafan.ru/

У российского парня Кирилла Терешина, который стал известным из-за непропорциональных искусственных мышц, возникло воспаление. Врачи удалили все синтетические вещества из рук.

По словам врачей, во время операции был риск ампутации, но на крайние меры идти не пришлось, сообщает Telegram-канал Mash.

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Терешину провели операцию в одной из московских клиник. В бицепсах парня начался воспалительный процесс и Кирилла убедили врачи, что от них пришло время избавиться.

Сейчас он проходит курс реабилитации. Парень пока не может двигать руками, поэтому его кормит мать.

Парень еще в марте 2016 года, будучи в армии, колол в руки синтол. Терешин хотел быть похожим на Арнольда Шварценеггера. В 2017 году руки Кирилла уже имели невероятный объем, за 10 дней бицепсы увеличились до 64 сантиметров.


"Синтоловому качку" провели операцию

Синтол – это синтетический препарат, который вводят в мышцу инъекциями. В России и в Украине это вещество, в отличие от других анаболических стероидов, которые запрещены и приравнены к наркотическим средствам, разрешенное.

Из-за непропорциональности тела Кирилла в интернете называют не иначе как "синтоловый качек" или "руки-базуки".

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новости России Лечение Курьезные новости
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