У руководительницы Запорожского областного управления здравоохранения обнаружили COVID-19
Наличие коронавируса подтвердили у Виктории Клименко, которая занимает должность начальника управления охраны здоровья Запорожской ОГА.
Об этом сообщает местное издание Inform Zp.ua, ссылаясь на два источника в областном департаменте здравоохранения ОГА.
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Известно, что несмотря на положительный анализ на наличие инфекции, у Клименко нет симптомов COVID-19.
Тест ПЦР показал результат, который интерпретировали как положительный, но никаких проявлений болезни нет: повышения температуры, катаральных явлений, кашля, одышки у руководителя департамента не было,
– говорится в сообщении.
Следовательно, все, кто контактировали с Клименко должны пойти на самоизоляцию. В СМИ отметили, что в период эпидемии чиновница общалась с большинством руководителей областного уровня.
По состоянию на 16 апреля, в Запорожской области зафиксировали 115 случаев коронавирусной инфекции и 2 летальных случая.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
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