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У руководительницы Запорожского областного управления здравоохранения обнаружили COVID-19

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У Вікторії Клименко виявили коронавірус / zokb.org.ua

Наличие коронавируса подтвердили у Виктории Клименко, которая занимает должность начальника управления охраны здоровья Запорожской ОГА.

Об этом сообщает местное издание Inform Zp.ua, ссылаясь на два источника в областном департаменте здравоохранения ОГА.

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Известно, что несмотря на положительный анализ на наличие инфекции, у Клименко нет симптомов COVID-19.

Тест ПЦР показал результат, который интерпретировали как положительный, но никаких проявлений болезни нет: повышения температуры, катаральных явлений, кашля, одышки у руководителя департамента не было,
– говорится в сообщении.

Следовательно, все, кто контактировали с Клименко должны пойти на самоизоляцию. В СМИ отметили, что в период эпидемии чиновница общалась с большинством руководителей областного уровня.

По состоянию на 16 апреля, в Запорожской области зафиксировали 115 случаев коронавирусной инфекции и 2 летальных случая.

симптоми коронавірусу
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Теги: Коронавирус в Украине Новости политики Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Запорожья Здоровье Лечение
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