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У самих не хватает: россияне не понимают, почему власть передала помощь США для борьбы с COVID-1

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Росія передала США медикаменти для боротьби з коронавірусом, попри власну нестачу / Getty Images

РФ под видом гуманитарной помощи передала США аппараты для искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, несмотря на то, что в России этого не хватает.

Как пишет издание Radio Free Europe/Radio Liberty, самолет со средствами для борьбы с вирусом в США прибыл 1 апреля. Россия передала аппараты ИВЛ, маски, респираторы и другие средства защиты.

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Также в источнике говорится, что о поставках лично договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Но сколько США заплатили России за оборудование, которое Москва назвала "гуманитарной помощью", неизвестно.

"Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем", – комментируют представители Белого дома.

Как пишет издание, таким образом Россия пытается показать себя миру с лучшей стороны, надеясь на снятие санкций в будущем с РФ.

В то же время россияне не понимают, почему РФ передала средства защиты в США во времена пандемии коронавируса, когда у них самих этого не хватает.

Добавим, что в России общее количество больных – 3 548, а в США – 216 722.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Медицина Новости России Новости США Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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