У семилетнего ребенка на Волыни обнаружили коронавирус
Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвердили в Волынской области. Заболела семилетняя девочка.
Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.
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"У 7-летнего ребенка в Волынской области зафиксирован Covid-19", – говорится в сообщении.
23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре у ребенка была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность крови кислородом) – 98%.
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