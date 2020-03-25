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У семилетнего ребенка на Волыни обнаружили коронавирус

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Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвердили в Волынской области. Заболела семилетняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

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"У 7-летнего ребенка в Волынской области зафиксирован Covid-19", – говорится в сообщении.

23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре у ребенка была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность крови кислородом) – 98%.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Волынь Дети Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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