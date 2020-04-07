Говорить о завершении карантина пока что рано, – обращение Степанова
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья и по этому случаю министр здравоохранения Максим Степанов обратился к гражданам Украины. Министр призвал украинцев соблюдать правила карантина, ведь, по его словам, Украина лишь на пороге пика эпидемии.
Обращение главы Минздрава Максима Степанова опубликовали на сайте министерства.
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Степанов отметил, что сейчас весь мир борется с пандемией, но вместе с тем это не только время борьбы, но и переоценки ценностей.
Следовательно, министр отметил что пандемия коронавируса "обнажила" проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения и сделала этот вопрос приоритетным. По его словам, ситуация с коронавирусом поставила реформирование системы здравоохранения на первый план.
Степанов добавил, что в этот период украинцы проявили и свои положительные человеческие качества.
Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса – это единственная команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение здоровья родных и общества,
– отметил Степанов.
Следовательно, министр пообещал, что в Украине будет и медицина, на которую так ждут украинцы – с достойными условиями труда для врачей и с качественным сервисом для пациентов.
Глава Минздрава в очередной раз призвал граждан заботиться о своем здоровье и близких и оставаться дома.
Берегите себя, заботьтесь о близких и оставайтесь дома. Тогда простые, но бесценные вещи скорее станут вновь доступными. Но надеюсь, что мы навсегда будем понимать их значимость,
– подытожил Степанов.
Говорить о завершении карантина еще рано
В видеообращении Максим Степанов отметил, что думать о том, когда в Украине свершится карантин еще рано. Он сообщил, что Украина сейчас находится на пороге пика эпидемии коронавируса.
Он добавил, что несколько стран уже столкнулись с такой проблемой, что в больницах не хватает ни койкомест, ни врачей, ни медикаментов.
Поэтому, чтобы избежать такого развития событий, Степанов призвал украинцев соблюдать введенные правила карантина и самоизоляции. Он добавил, что со своей стороны власти обеспечат врачей индивидуальными средствами защиты.
Мы занимаемся обеспечением средствами индивидуальной защиты, лекарствами и оборудованием, чтобы медики могли работать в нормальных условиях,
– сказал Степанов.
Он подчеркнул, что сейчас врачей поддерживают бизнесмены и волонтеры и поблагодарил за это. Также Степанов призвал и украинцев поддержать медицинский персонал всеми доступными и возможными путями.
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