Говорить о завершении карантина пока что рано, – обращение Степанова

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья и по этому случаю министр здравоохранения Максим Степанов обратился к гражданам Украины. Министр призвал украинцев соблюдать правила карантина, ведь, по его словам, Украина лишь на пороге пика эпидемии.

Обращение главы Минздрава Максима Степанова опубликовали на сайте министерства.

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Степанов отметил, что сейчас весь мир борется с пандемией, но вместе с тем это не только время борьбы, но и переоценки ценностей.

Максим Степанов “Те простые вещи, которые раньше мы даже не замечали, сейчас стали недоступными: прогулка в парке, встреча с друзьями, кино, кафе и рестораны. Возможность не бояться за близких. Не ждать вечерних новостей. Дышать не через маску. Обнимать во время встречи. Пандемия учит нас ценить простые вещи" .

Следовательно, министр отметил что пандемия коронавируса "обнажила" проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения и сделала этот вопрос приоритетным. По его словам, ситуация с коронавирусом поставила реформирование системы здравоохранения на первый план.

Степанов добавил, что в этот период украинцы проявили и свои положительные человеческие качества.

Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса – это единственная команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение здоровья родных и общества,

– отметил Степанов.

Следовательно, министр пообещал, что в Украине будет и медицина, на которую так ждут украинцы – с достойными условиями труда для врачей и с качественным сервисом для пациентов.

Максим Степанов “Сегодня день здоровья, и я хочу пообещать: Украина непременно будет иметь современную и эффективную медицину. Наши пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи – работать в достойных условиях. Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели" .

Глава Минздрава в очередной раз призвал граждан заботиться о своем здоровье и близких и оставаться дома.

Берегите себя, заботьтесь о близких и оставайтесь дома. Тогда простые, но бесценные вещи скорее станут вновь доступными. Но надеюсь, что мы навсегда будем понимать их значимость,

– подытожил Степанов.

Говорить о завершении карантина еще рано

В видеообращении Максим Степанов отметил, что думать о том, когда в Украине свершится карантин еще рано. Он сообщил, что Украина сейчас находится на пороге пика эпидемии коронавируса.

Максим Степанов “Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока что рано. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему".

Он добавил, что несколько стран уже столкнулись с такой проблемой, что в больницах не хватает ни койкомест, ни врачей, ни медикаментов.

Поэтому, чтобы избежать такого развития событий, Степанов призвал украинцев соблюдать введенные правила карантина и самоизоляции. Он добавил, что со своей стороны власти обеспечат врачей индивидуальными средствами защиты.

Мы занимаемся обеспечением средствами индивидуальной защиты, лекарствами и оборудованием, чтобы медики могли работать в нормальных условиях,

– сказал Степанов.

Он подчеркнул, что сейчас врачей поддерживают бизнесмены и волонтеры и поблагодарил за это. Также Степанов призвал и украинцев поддержать медицинский персонал всеми доступными и возможными путями.

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