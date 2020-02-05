24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

У врача, которого хотели арестовать за первые сообщения о коронавирусе, диагностировали вирус

19 Читати новину українською

В начале января власти Китая пытались скрыть новости о коронавирусе. Врач рассказал, что когда обнаружил первые подозрительные вспышки вируса, хотел предупредить о заболевании коллег-медиков, но к нему пришла полиция.

30 декабря врач Ли Веньлян предупреждая коллег о вспышке болезни, написал им в чат-группу и посоветовал носить защитную одежду, чтобы избежать заражения, пишет BBC.

Читайте также: В Австрии пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Тогда доктор Ли не знал, что обнаруженная болезнь была абсолютно новым коронавирусом.

Впоследствии к нему пришли из Бюро общественной безопасности и приказали подписать письмо, в котором его обвиняли в "ложных комментариях", что "серьезно нарушали общественный порядок".

Он был одним из восьми человек, находившихся под следствием за "распространение сплетен". В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться только от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей.


В письме врача призвали успокоиться и подумать над своим поведением / Фото: LI WENLIANG

Уже через неделю после визита полиции доктор Ли лечил женщину с глаукомой, которая была больна новым коронавирусом. Он об этом, конечно, не знал, а потому не использовал ни маски, ни спецодежды, ни очков.

В своей заметке на Weibo врач рассказал, что 10 января у него начался кашель, на следующий день повысилась температура, а через два дня его госпитализировали. Его родители также заболели и попали в больницу.

20 января Китай объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. Доктор Ли говорит, что его несколько раз тестировали на коронавирус, и все результаты были отрицательные. Впрочем, 30 января тест все таки показал положительный результат, коронавирус подтвердили.

 
Как не заразиться коронавирусом
  • регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
    Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Сколько человек умерли от гриппа в Украине в этом сезоне
сегодня
5667
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Медицина Здоровье Китай Коронавирус 2020 Лечение Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6623
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 1999
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4594
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 73924
31 января 21:21 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 7740
Новости
Больше новостей
Залиште відгук