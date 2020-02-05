У врача, которого хотели арестовать за первые сообщения о коронавирусе, диагностировали вирус

В начале января власти Китая пытались скрыть новости о коронавирусе. Врач рассказал, что когда обнаружил первые подозрительные вспышки вируса, хотел предупредить о заболевании коллег-медиков, но к нему пришла полиция.

30 декабря врач Ли Веньлян предупреждая коллег о вспышке болезни, написал им в чат-группу и посоветовал носить защитную одежду, чтобы избежать заражения, пишет BBC.

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Тогда доктор Ли не знал, что обнаруженная болезнь была абсолютно новым коронавирусом.

Впоследствии к нему пришли из Бюро общественной безопасности и приказали подписать письмо, в котором его обвиняли в "ложных комментариях", что "серьезно нарушали общественный порядок".

Он был одним из восьми человек, находившихся под следствием за "распространение сплетен". В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться только от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей.



В письме врача призвали успокоиться и подумать над своим поведением / Фото: LI WENLIANG

Уже через неделю после визита полиции доктор Ли лечил женщину с глаукомой, которая была больна новым коронавирусом. Он об этом, конечно, не знал, а потому не использовал ни маски, ни спецодежды, ни очков.

В своей заметке на Weibo врач рассказал, что 10 января у него начался кашель, на следующий день повысилась температура, а через два дня его госпитализировали. Его родители также заболели и попали в больницу.

20 января Китай объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. Доктор Ли говорит, что его несколько раз тестировали на коронавирус, и все результаты были отрицательные. Впрочем, 30 января тест все таки показал положительный результат, коронавирус подтвердили.

Как не заразиться коронавирусом регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

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