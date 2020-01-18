У женщин сосуды стареют быстрее, чем у мужчин

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что кровеносные сосуды у женщин стареют значительно быстрее, чем у мужчин. Это означает, что риски сердечно-сосудистых заболеваний сильно отличаются в зависимости от пола.

Риск сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта обычно основывается на наличии высокого артериального давления, пишет JAMA Cardiology.

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Исследователи рассматривали данные разных общин, собранные с нескольких сайтов по всей стране, осмотрев почти 145 тысяч показаний 33 тысяч пациентов в возрастной категории от 5 до 98 лет.

Анализ четко показал, что кровеносные сосуды у мужчин функционируют совершенно иначе, чем у женщин. Эти изменения начинаются на третьем десятилетии жизни и продолжают наблюдаться по мере взросления женщины. Они закладывают фундамент сердечных и сосудистых заболеваний, которые у женщин развиваются иначе, чем у мужчин, например, у женщин давление повышается гораздо раньше.

Это означает, что если мы точно определим порог гипертонической болезни, 30-летняя женщина с высоким кровяным давлением, вероятно, будет иметь больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчина с высоким кровяным давлением в том же возрасте,

– заявила автор Сьюзен Чен.

Исследование подчеркивает необходимость привлечения большего количества женщин к исследованиям, а также к поиску разногласий в вопросах пола в области здоровья.

Это исследование – еще одно напоминание медикам о том, что многие аспекты сердечно-сосудистой оценки и терапии нужно разработать именно для женщин. Результаты исследований, проведенных на мужчинах, не могут распространяться и на женщин,

– рассказала исследовательница Кристин Альберт.

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