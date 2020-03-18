У жены первого больного коронавирусом в Черновцах не обнаружили коронавируса

3 марта в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который около недели путешествовал по Италии со своей женой. Анализы уже второй раз подтвердили, что у женщины нет коронавируса.

Несмотря на то, что мужчина заболел через несколько дней после приезда домой, у женщины симптомы заболевания отсутствовали.

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Поэтому врачи решили оставить женщину на самоизоляции в собственной квартире. Впрочем, из-за протестов жителей подъезда, жену больного таки забрали на обсервацию.

Пресс-служба Черновицкой ОГА сообщила, что второй тест на коронавирус показал отрицательный результат. Поскольку срок инкубационного периода заболевания прошел и все результаты были отрицательными, 18 марта женщине разрешили покинуть обсервацию.

По состоянию на 18 марта, в Украине зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных случая из-за болезни.



Как уберечься от коронавируса / 24 канал

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