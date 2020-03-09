Uber будет платить водителям, которые заболели коронавирусом

Компания Uber будет выплачивать компенсации водителям такси и курьерам, которые заболели коронавирусом.

Денежные выплаты уже выплатили нескольким водителям такси Uber в США, Великобритании и Мексике, сообщило издание CNN.

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Компенсации будут выплачивать не только водителям, у которых подтвердили коронавирус, но и тем, кто будет находиться на двухнедельном карантине по подозрению на заболевание.

Водители, которые заразились или которых отправили на карантин, смогут взять 14 дней оплачиваемого больничного.

Вице-президент компании Эндрю Макдональд рассказал, что в некоторых странах уже начали выплачивать компенсацию инфицированным водителям. Сейчас Uber работает над тем, чтобы ввести такую ​​возможность по всему миру.

Впрочем, сколько именно денег получат водители на больничном – в компании не уточнили.

Главное о коронавирусе

По состоянию на 9 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 110 276 человек, из них умерли – более 3 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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