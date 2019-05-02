Уберечь от ожирения поможет один популярный продукт

Регулярное употребление риса может быть связано с более низким риском развития ожирения. К такому выводу пришли ученые из Японии.

Эксперты из женского колледжа гуманитарных наук Doshisha (Киото) проанализировали данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран, информирует EurekAlert!.

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Исследование показало, что уровень ожирения оказался существенно ниже там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день. А вот у людей. которые этот продукт не ели или ели очень мало, этот уровень был значительно выше.

Кроме этого учитывались такие факторы, как распространенность ожирения, средний уровень образования, доля населения старше 65 лет, ВВП на душу населения и расходы на здравоохранение.

Оказалось, что общее потребление энергии и других факторов значительно ниже в странах, которые потребляют много риса. Лидером с 473 граммами в день оказался Бангладеш, а, например, Франция заняла в списке 99 место (15 граммов), США – 87-е (19 граммов).

По убеждению ученых, клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать ощущение сытости и предотвращают переедание.

Рис также содержит мало жира и после приема в пищу сохраняет относительно низкий уровень глюкозы в крови, которая подавляет секрецию инсулина.

Ожирение – причины возникновения • пассивный образ жизни с незначительной физической активностью;

• генетические нарушения ферментативной активности;

• чрезмерное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;

• переедание психогенного характера;

• состояния физиологические (беременность, климакс);

• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

Однако есть также данные о том, что люди, которые переедают рис, более склонны к развитию метаболического синдрома и диабета.

Эксперты подчеркивают: исследование не установило причинно-следственную связь между потреблением риса на уровне страны и ожирением. Поэтому ученые будут подробнее изучать этот вопрос.

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