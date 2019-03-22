Убережет от слепоты: ученые создали "клей" для глаз

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Ученые создали "клей" для глаз
Ученые создали "клей" для глаз / myhayfever.com.au

Американские исследователи создали гель, с помощью которого можно склеивать порезы роговицы глаз или заполнять язвы и другие поврежденные участки на ее поверхности.

Отверстия на роговице, которые вызваны травмой или инфекцией контактными линзами, могут повлечь слепоту или же такому человеку понадобится операция. О первых итогах испытания на животных пишет журнал Science Advances.

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Одной из проблем для хирургов и военных является то, что для остановки кровотечений и рака на органах зрения или возле них, необходимо очень много времени, а обычный суперклей очень токсичен и хрупок.

Ученые взялись решить эту проблему, воспользовавшись желатином — одним из самых простых природных "клеев". Недавно физики обнаружили, что если обстрелять его вспышками ультрафиолета на определенных длинах волн, то молекулы желатина склеиваются между собой. Но свет ультрафиолета опасен для глаз.

Поэтому ученые заменили желатин другими органическими веществами – триэтаноламином и эозином. После этого вещество начало превращаться в более прочное и при этом прозрачное полимерное соединение при освещении вполне безопасным синим светом.

Это позволяет использовать его для "заклеивания" ран глаз, обрабатывая их желатиновым гелем в темной комнате и потом просто включая свет. Вещество получило название GelCORE.

Оно успешно склеивало большие порезы и заполняло мелкие "ямки" на поверхности роговицы, не вызывая воспалений и способствуя зарастанию поврежденных участков.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Здоровье глаз исследования
Источник: 24 Канал
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