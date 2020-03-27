Убежден, что осенью этот вирус вернется, – Протас

Через 2-3 недели возникнет пик заболеваемости коронавирусом в Украине. В условиях карантинных мероприятий этого достаточно, чтобы вирус начал реализовывать этот эпидемиологический потенциал. Впоследствии, в условиях летнего потепления, наиболее важным является момент увеличения продолжительности светового дня, и, собственно, инсоляции (облучение поверхности солнечным светом – 24 канал).

Доказано, что вирулицидное (дезинфицирующее – 24 канал) действие выполняет ультрафиолетовое излучение. Поэтому чем дольше будет продолжительность инсоляции в летний период, тем меньше будет циркуляция возбудителя в окружающей среде. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

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Он добавил, что хотя единичные случаи заболевания могут регистрироваться и в летний период, но не будет такой массовости. Соответственно, это даст возможность подготовить медицинскую систему к новой вспышке.

Я убежден, что осенью этот вирус вернется и попытается доработать свое "грязное" дело, которое не успеет, например, сейчас в условиях летнего периода,

– отметил Святослав Протас.

Обратите внимание. Некоторые ученые прогнозируют, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще в течение 2 лет.

По словам экс-шлавы Государственной СЭС, не исключено, что это может растянуться во времени. Циркуляция возбудителя прекращается только при двух условиях:

Возбудитель теряет возможность инфицировать людей;

Люди приобретают иммунитет и возможность противостоять этому возбудителю.

Он пояснил, что защиту можно получить только двумя путями. Первый – искусственный, впрочем, известно, что на сегодня нет вакцины от коронавируса. Второй – естественный, то есть переболев.

Святослав Протас отметил: для того, чтобы сформировался так называемый коллективный иммунитет, иммунная прослойка в человеческой популяции, нужно, чтобы переболели от 30% до 70% населения.

Мы понимаем, что в течение 2 лет эти 70% населения могут переболеть, и только тогда циркуляция возбудителя прекратится,

– рассказал экс-глава Государственной СЭС.

По его мнению, никакие карантинные меры не останавливают циркуляцию возбудителя. Они уменьшают интенсивность эпидемического процесса и растягивают его во времени. Это очень важно, потому что медицинская система Украины не выдержит такую ​​нагрузку.

"Мы просто завалим больницы больными людьми. В условиях отсутствия специфического лечения и профилактики, единственным лекарством на сегодня является дисциплинированность общества", – подчеркнул бывший главный санитарный врач Украины.

На вопрос, будет ли готова Украина встретить вторую волну коронавируса, он ответил, что важно понимать 2 момента.

Первое. Украинцы как рядовые граждане могут укрепить свой иммунитет.

Второе. Государство должно укрепить свои медицинские системы, науку, которая могла бы дать хотя бы шанс на то, что будет разработан какое-то специфическое лекарственное или профилактическое средство, соответствующие вакцины. Большая зона ответственности – у государства, так как в вопросах коллективной безопасности, индивидуальные средства защиты имеют очень низкий эффект.

Мы только можем говорить об укреплении личного иммунитета. Это, безусловно, здоровый образ жизни, вакцинация против того же гриппа. Потому что даже это поднимает уровень неспецифического, общего противовирусного иммунитета,

– сообщил Святослав Протас.

Сейчас в Украине лабораторно подтвердили 218 случаев заражения новым видом коронавируса. Из летальных случаев зафиксировано 5.