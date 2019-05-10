Убийца №1: назвали главную причину преждевременной смерти

Американские ученые выяснили, что заболевания сердца являются основной причиной попадания в больницу и преждевременной смерти.

Только в США миллионы людей страдают от сердечной недостаточности, вызванной распространением ожирения и диабета.

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Исследователи провели анализ данных Центров по контролю и профилактике заболеваний о основные и сопутствующие причины смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 годы, сообщает EurekAlert!.

Они скорректировали по возрасту коэффициент смертности от сердечной недостаточности среди людей 35-84 лет.

Выяснилось, что с 2012 года все больше людей умирает из-за проблем с сердцем. 6 миллионов человек страдают от этих проблем, прогноз для больных в общем неблагоприятный.

Для борьбы с этой ситуацией ученые советуют сосредоточиться на снижении факторов риска, включая высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

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