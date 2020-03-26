24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Участник антикоронавирусного флешмоба, который облизывал унитаз, заболел коронавирусом

- Читати новину українською

В американского блогера, который принимал участие в флешмобе "Лизни туалет", подтвердили наличие Covid-19.

Блогер под никнеймом Larz живет в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Он сообщил о своем диагнозе в инстаграме, сообщает People.

К теме Путин в костюме биологической защиты посетил больницу с заболевшими Covid-2019

На видео, которое он опубликовал, видно, что юноша лежит на больничной койке. Парень также написал о своем диагнозе в Твиттер, после чего его страница была заблокирована. Причина этому пока неизвестна.

Ранее он принял участие во флешмобе коронаскептиков "Лизни туалет", который начала блогерша Ава Луиза.

Она опубликовала видео, где облизывает сиденье унитаза в самолете и подписала его "репостните это, чтобы люди видели, как правильно выполнять санитарные условия в самолете". Эту видеозапись посмотрело уже по меньшей мере 599 тысяч человек.

Позже основательница призналась, что сняла такое видео, чтобы "потроллить" СМИ и привлечь внимание. Да, популярность она получила, но у нее даже появились последователи, которые облизывали сиденье унитаза.

Конечно, не обошлось и без критики. Многие критиковали Аву Луизу за того, что она пытается получить известность таким образом.

По состоянию на 26 марта в мире зафиксировали 474 204 случая заражения коронавирусом и 21 253 летальных случая. Зато выздоровели 115 003 человека.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продолжили карантин, заболел принц Чарльз
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Здоровье Коронавирус Covid-19 Курьезные новости Новости США Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
25 марта 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук