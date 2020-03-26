Участник антикоронавирусного флешмоба, который облизывал унитаз, заболел коронавирусом

В американского блогера, который принимал участие в флешмобе "Лизни туалет", подтвердили наличие Covid-19.

Блогер под никнеймом Larz живет в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Он сообщил о своем диагнозе в инстаграме, сообщает People.

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На видео, которое он опубликовал, видно, что юноша лежит на больничной койке. Парень также написал о своем диагнозе в Твиттер, после чего его страница была заблокирована. Причина этому пока неизвестна.

Ранее он принял участие во флешмобе коронаскептиков "Лизни туалет", который начала блогерша Ава Луиза.

Она опубликовала видео, где облизывает сиденье унитаза в самолете и подписала его "репостните это, чтобы люди видели, как правильно выполнять санитарные условия в самолете". Эту видеозапись посмотрело уже по меньшей мере 599 тысяч человек.

Позже основательница призналась, что сняла такое видео, чтобы "потроллить" СМИ и привлечь внимание. Да, популярность она получила, но у нее даже появились последователи, которые облизывали сиденье унитаза.

Конечно, не обошлось и без критики. Многие критиковали Аву Луизу за того, что она пытается получить известность таким образом.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane ? pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

По состоянию на 26 марта в мире зафиксировали 474 204 случая заражения коронавирусом и 21 253 летальных случая. Зато выздоровели 115 003 человека.



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