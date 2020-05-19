Ученые бьют тревогу: лечение коронавируса противомалярийными препаратами следует прекратить

Два противомалярийных препарата гидроксихлорохин и хлорохин применяют во многих странах, в том числе и в Украине для терапии COVID-19. Несмотря на это, нет достаточных доказательств того, что эти препараты действительно эффективны против новой коронавирусной болезни. Кроме того, есть немало рисков возникновения серьезных побочных эффектов, которые могут превышать даже еще не доказанную пользу.

Сейчас ученые проводят более 20 исследований гидроксихлорохина, как терапии против COVID-19, в частности, исследователи США, Великобритании, Испании, Китая и других стран. Противомалярийные препараты для лечения пациентов с COVID-19 разрешены в ряде стран, но с определенными ограничениями. Новое американское исследование свидетельствует о неэффективности гидроксихлорохина, как самостоятельного лечения или в комбинации с другими лекарствами против COVID-19, пишет BBC.

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Согласно новым рекомендациям, гидроксихлорохин и хлорохин не могут применяться в лечении COVID-19.

Пока назначение препаратов оправдано только в рамках клинических исследований, а после исследования истории болезни и самочувствия пациентов врачи обнаружили значительное количество побочных эффектов.

По словам ученых, среди наиболее распространенных побочных эффектов: сердечно-сосудистые нарушения, осложнения на глаза, почки и печень, анемия, сыпь и другие.

Поэтому, исследователи Оксфордского университета отметили, что пока данных об эффективности противомалярийных препаратов слишком мало для того, чтобы продолжать применять их в терапии больных коронавирусной болезнью.



Плаквенил неэффективен против коронавируса / Фото Unsplash

Несмотря на то, что FDA дало разрешение на экстренное использование этих препаратов для лечения COVID-19 для ограниченного числа больных. Другие страны, самостоятельно тоже приняли решение использовать их для лечения в условиях пандемии.

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Какие это противомалярийные препараты

Гидроксихлорохин и хлорохин – именно эти препараты поставляют под названием Плаквенил. Хлорохин применяется для лечения малярии, а гидроксихлорохин применяется для лечения ревматоидного артрита или системной красной волчанки.

Важно! По данным CDC, нет данных о результатах клинических испытаний гидроксихлорохина для лечения COVID-19, чтобы включать их в клинические рекомендации.

Плаквенил – противомалярийные препараты Плаквенил – это антималярийных препарат, относится к группе иммунодепрессантов. Его действие заключается в уменьшении активности иммунной системы. Обычно Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

Лечение Плаквенилом в Украине

Украина еще в апреле получила партию препарата Плаквенил. Так, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что препарат имеет действующее вещество, которое является эффективным против коронавируса. Следовательно, украинский Минздрав договорился дополнительно с рядом фармкомпаний, по поставкам препаратов, содержащих то же действующее вещество, что и Плаквенил.

Раньше цена на Плаквенил в Украине была около 500 гривен за упаковку, но потом значительно выросла.

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