Ученые из ОАЭ создали лазер для распознавания коронавируса

Ученые из лаборатории QuantLase Imaging Lab в ОАЭ разработали новое лазерное оборудование, которое быстро обнаруживает наличие коронавирусной инфекции у человека.

Исследователи считают, что их изобретение может появиться на рынке в течение нескольких месяцев. Об этом пишет издание Diplomacy.

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По мнению ученых, новое оборудование сможет заменить те устройства, которые используются сегодня для обнаружения коронавируса.

Руководитель исследовательской группы Прамод Кумара заявил, что лазерный тест может использоваться при массовых проверках, а также выдавать результат в течение нескольких секунд.

Кумара выразил надежду, что изобретение сможет в корне изменить ситуацию с борьбой против коронавируса.

Устройство подходит для использования не только в больницах и публичных местах, таких как кинотеатры и торговые центры, после небольшого обучения люди смогут использовать его и для домашнего мониторинга,

– пояснил он.

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