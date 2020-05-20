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Ученые из ОАЭ создали лазер для распознавания коронавируса

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Коронавирус в Италии
Коронавирус в Италии / Getty Images

Ученые из лаборатории QuantLase Imaging Lab в ОАЭ разработали новое лазерное оборудование, которое быстро обнаруживает наличие коронавирусной инфекции у человека.

Исследователи считают, что их изобретение может появиться на рынке в течение нескольких месяцев. Об этом пишет издание Diplomacy.

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По мнению ученых, новое оборудование сможет заменить те устройства, которые используются сегодня для обнаружения коронавируса.

Руководитель исследовательской группы Прамод Кумара заявил, что лазерный тест может использоваться при массовых проверках, а также выдавать результат в течение нескольких секунд.

Кумара выразил надежду, что изобретение сможет в корне изменить ситуацию с борьбой против коронавируса.

Устройство подходит для использования не только в больницах и публичных местах, таких как кинотеатры и торговые центры, после небольшого обучения люди смогут использовать его и для домашнего мониторинга,
– пояснил он.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Тесты на коронавирус исследования ОАЭ Новости Здоровье Лечение Здоровье
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