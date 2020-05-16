Ученые прогнозируют спад эпидемии COVID-19 в Украине в конце мая

Ученые предполагают возможное начало спада пандемии коронавируса COVID-19 на третью декаду мая.

Об этом заявляет пресс-служба КПИ со ссылкой на исследование команды проекту "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие".

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Статистика. По состоянию на 16 мая в Украине подтвердили 17 858 случаев заболевания коронавирусом, из них 497 закончились летально. 4 906 человек выздоровели. Добавим, что из общего количества больных 3 512 – это медицинские работники.

Ученые обнаружили, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени, с 6 мая по 20 мая, характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато". Речь идет о 400-550 новых подтвержденных случаях коронавируса за сутки.

После пика, который, вероятно, наступит в конце мая, количество больных пойдет на спад – количество ежедневно выздоровевших людей будет больше количества ежедневно зараженных.

По результатам прогнозного моделирования команды проекта "Форсайт COVID-19" такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад,

– заявили в КПИ.



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