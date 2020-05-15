Ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в форме таблетки

Ученые в Калифорнии работают над вакциной от коронавирусной инфекции. Ожидается, что она будет в форме таблетки, а не средства для инъекций.

Коронавирусную вакцину в форме таблетки вместо инъекций опробуют на людях. Ее создатели считают, что этот препарат будет готов уже к началу 2021, пишет The Daily Mail.

Также на тему: Борис Джонсон считает, что вакцину от коронавируса могут и не найти

Американский иммунолог доктор Шон Такер (Sean Tucker) тестирует несколько перспективных вакцин от COVID-19 в калифорнийской лаборатории. Некоторые из них испытают на людях уже в начале июля. Их особенность в том, что все они выпускаются в форме таблеток, а не инъекций. Это гораздо удобнее для большинства людей.

Во-первых, таблетку можно принимать в любом месте, и для получения необязательно идти в поликлинику. Во-вторых, многие дети боятся уколов и ведут себя беспокойно в кабинете врача, а таблетку принять намного проще.



Вакцина в форме таблетки упростит ее распространение / unsplash.com

Мы надеемся на то, что эти и другие вакцины будут готовы для производства в больших количествах, то есть на уровне многих миллионов доз до конца этого года и в начале следующего, – заявил доктор Такер, старший научный сотрудник биотехнологической компании Vaxart, что специализируется как раз на развитии рекомбинантных вакцин для перорального приема.

Такие препараты изготавливаются из мертвого аденовируса. Члены команды доктора Такера поместили в вакцины некоторые гены от COVID-19. Лекарства проходят лабораторную проверку устойчивости для промышленного производства. Их уже опробовали на мышах с перспективным результатом.

Что известно о производстве вакцины против коронавируса

Сейчас проводится разработка более 100 различных вакцин в разных странах мира. Каждая компания хочет быть первой, ведь это огромные деньги. Но эксперты утверждают, что быстрее чем через год вакцину ждать не стоит. Звучат и мнения, что вакцину вообще никогда не изобретут из-за того, что вирус мутирует.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.