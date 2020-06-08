Американские ученые вырастили кусочек человеческой кожи in vitro из эмбриональных клеток. Более того, в органоиде сформировались не только основные слои кожи (дерма и эпидермис), но и волосяные луковицы, из которых после пересадки выросли волосы.

Исследователи из Детского медицинского центра Бостона, Медицинской школы Гарварда и Университета Индианы вырастили в чашке Петри не только эпителий, а полноценную многослойную кожу с железами, нервными окончаниями и волосяными фолликулами. После пересадки выращенного клочка кожи мыше, из него выросли волосы. Работа опубликована в журнале Nature.

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Кожу выращивали 104 дня

Эмбриональные клетки две недели формировали в инкубаторе, а через две недели в клеточной массе появились меланоциты и предшественники чувствительных нейронов. На 56 день в органоиде появились зачатки фолликулов, а на 140 день он наконец превратился в небольшой кусочек почти полноценной кожи.



Схема развития кожного органоида / Изображение: Nature

После того как клочок кожи пересадили иммунодефицитной мыше, он прижился. Во время исследования трансприптома кожи из пробирки ученые обнаружили, что она почти такая же, как кожа лица человеческого плода во втором триместре беременности. Учитывая то, что она имеет нервные окончания, кожа должна реагировать и на прикосновения.



На пересаженном клочке кожи выросли волосы / Фото: Nature

Выращенная в лаборатории кожа может быть полезной для ученых, занимающихся ее исследованиями, а также для пациентов, страдающих от ожогов, облысения и других серьезных заболеваний. Впрочем, из-за медленного развития она не подходит для экстренного вмешательства.