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Ученые из ОАЭ предлагают лечить COVID-19 стволовыми клетками: детали

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В ОАЭ разработали метод лечения COVID-19
В ОАЭ разработали метод лечения COVID-19 / saudigazette.com.sa

Инновационное лечение COVID-19 разработали в ОАЭ. В исследовательском центре Абу-Даби предлагают вводить больным препарат на основе стволовых клеток.

Ученые уже провели первый этап испытания, сообщает "Укринформ" со ссылкой на посольство ОАЭ в Украине.

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У 73 больных изъяли стволовые клетки из крови и активизировали в лабораторных условиях. Затем такие клетки ввели в аэрозольный препарат, который давали нюхать пациентам.

Все испытуемые продемонстрировали улучшение своего состояния, побочных эффектов у них не обнаружили. По словам исследователей, лечебный эффект достигается путем регенерации клеток легких и моделирования иммунного ответа организма.

Сейчас начался второй этап тестирования, который должен завершиться через несколько недель. Если результаты будут положительными, их запустят в производство.

Впрочем, уже сейчас ученые предупреждают, что препарат позволяет значительно улучшить состояние пациента, но не может полностью заменить действующие терапевтические процедуры. 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Медицина Здоровье Лечение ОАЭ
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