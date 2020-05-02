Ученые из ОАЭ предлагают лечить COVID-19 стволовыми клетками: детали

Инновационное лечение COVID-19 разработали в ОАЭ. В исследовательском центре Абу-Даби предлагают вводить больным препарат на основе стволовых клеток.

Ученые уже провели первый этап испытания, сообщает "Укринформ" со ссылкой на посольство ОАЭ в Украине.

Обратите внимание Лечение коронавируса стволовыми клетками: разрешено ли это в Украине

У 73 больных изъяли стволовые клетки из крови и активизировали в лабораторных условиях. Затем такие клетки ввели в аэрозольный препарат, который давали нюхать пациентам.

Все испытуемые продемонстрировали улучшение своего состояния, побочных эффектов у них не обнаружили. По словам исследователей, лечебный эффект достигается путем регенерации клеток легких и моделирования иммунного ответа организма.

The Emirati #COVID19 treatment was developed by a team of doctors and researchers at the #AbuDhabi Stem Cell Center️ pic.twitter.com/cHUp8PeMRa — هزاع (@Hazaaelabdouli) May 2, 2020

Сейчас начался второй этап тестирования, который должен завершиться через несколько недель. Если результаты будут положительными, их запустят в производство.

Впрочем, уже сейчас ученые предупреждают, что препарат позволяет значительно улучшить состояние пациента, но не может полностью заменить действующие терапевтические процедуры.