Ученые из Уханя действительно создали коронавирус, но не COVID-19: детали
Сторонники теории заговора обвиняют в пандемии COVID-19 ученых Уханской вирусологической лаборатории. Интересно, что исследователи в 2015 году действительно сконструировали вирус, близкий к настоящему. Но важным является тот факт, что эти вирусы отличаются на генетическом уровне.
Гены SARS-CoV-2 и тогдашнего вируса не совпадают на десятки процентов и различий у них больше, чем на 5000 нуклеотидов, об этом говорится в исследовании, опубликованном на Taylor & Francis.
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В 2015 году мир всколыхнула статья в Nature, которая и пробудила теорию заговора. Двое американцев и двое китайских ученых из Лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханского института вирусологии взяли с летучей мыши вирус и, грубо говоря, объединили его с вирусом атипичной пневмонии 2002-2003 годов. Тогда ученым удалось создать искусственный вирус, который они назвали SHC014-MA15. Исследователи нашли способ инфицировать им лабораторных мышей, клетки человека и обезьяны.
Отметим, что целый ряд научных групп ожидал появления нового коронавируса атипичной пневмонии, поскольку это логично с точки зрения эволюции. То есть ученые искали пути борьбы с подобным явлением.
Их исследование получило шквал критики из-за того, что "вирус мог бы проникнуть наружу". Но еще в 2018 году оказалось, что ученые сумели создать вакцину против SHC014-MA15 – ее тестировали на мышах.
И к сожалению ученых, новый коронавирус 2019 года пошел не тем путем, которым они ожидали. SARS-CoV-2 "крепится" к клеткам человека с помощью другого белка, поэтому вакцина, созданная в 2018 году, оказалась ненужной.
Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
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