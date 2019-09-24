Ученые изобрели кепку, которая может вылечить от облысения

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Лечение облысения
Лечение облысения / dreamstime

Примерно 25 процентов мужчин начинают терять волосы еще до 25 лет. Именно поэтому ученые разрабатывают бейсболку, которая стимулирует рост волос.

Прототип головного убора испытал отец разработчика. Мужчина облысел два года назад, а через месяц после использования кепки его волосы возобновили свой рост, рассказывают ученые университета Висконсина.

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Правда, головной убор поможет тем, кто потерял волосы не так давно. Кепка не создает новые фолликулы, а лишь пробуждает неактивные.

Як вилікувати облисіння
Как работает кепка для роста волос

В основе кепки идет пластырь, сделанный из гибкого куска пластика. Когда пластырь чувствует движение тела, он производит электрический заряд.

Эксперименты на крысах показали, что этот способ может сравниться с лекарственными средствами по эффективности и не вызывать побочные эффекты.

Также важно, что электрическая стимуляция почти не ощутима и помогла восстановить волосы животным, потерявшим их из-за генетического дефекта.

На тех крысах, которым клеили электрический пластырь-стимулятор, впоследствии вырастали 2 миллиметра волос.


Как изменилась шерсть крысы после использования стимулирующего пластыря: до и после


Прототип головного убора, который лечит от алопеции

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Теги: Техно Новости Техно Здоровье Новости Здоровье Гаджеты исследования Лечение Красота
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