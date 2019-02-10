Ученые изобрели новый способ победить ожирение

Проблема ожирения носит глобальный характер. Если влияние избыточного веса на болезнии сердца, суставов и желудочно-кишечного тракта были доведены давно, то теперь к списку добавился повышенный риск онкологии. Особенно остро вопрос стоит в США, где около 160 миллионов граждан страдает ожирением, а программы по снижению веса гарантируют результат только в 10% случаях.

Оригинальный способ решения проблемы предложил доктор медицинских наук из Университета Эмори Дэвид Протоку. Экспериментальным путем он доказал, что кратковременная заморозка блуждающего нерва притупляет чувство голода. В результате это помогает тучным людям постепенно изменить рацион.

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Уникальный метод – заморозка нерва

Для эксперимента были отобраны десять человек с индексом массы тела от 30 до 37 Каждому из участников радиолог через специальную иглу ввел газ-аргон в блуждающий нерв, который проходит от мозга к брюшной полости и отвечает за ощущение чувства голода. За счет заморозки нерва сигналы на время притупляются, и у пациента отпадает желание употреблять излишнее количество калорий.

Ожирение – что это? Болезнь, которая увеличивает риск возникновения различных заболеваний, таких как: заболевания сердца, диабет II типа, синдром обструктивного апноэ сна, некоторые виды онкологических заболеваний рака, остеоартрита и астмы. Чаще всего ожирение возникает вследствие потребления пищи с высокой энергетической ценностью в сочетании с недостаточной физической активностью.

В результате эксперимента выяснилось, что все 10 участников после процедуры чувствовали себя менее голодными, а побочных эффектов ни у кого не оказалось. Результаты после 90 дней наблюдения были следующими: у 53% очень существенно уменьшился аппетит, у 30% – заметно уменьшился, а в 17% – только немного. В среднем участники эксперимента потеряли 14% ИМТ (индекс массы тела – ред. 24) благодаря тому, что стали меньше есть и изменили свой рацион.

Снижение аппетита без вреда для здоровья

Один из пациентов сравнил этот метод с эффектом лекарств против алкоголизма, которое вызывает неприятный вкус после приема спиртного. За счет потери постоянного желания насытиться, организм учится самостоятельно выбирать менее калорийную пищу и переходит на потребление полезных продуктов.

Самый большой плюс этого метода в том, что процедура не является постоянной. Одной инъекции хватит примерно на 8-12 месяцев, так как нерв восстанавливается очень медленно. Однако врач опасается, что организм адаптируется и за счет любой резервной системы снова начнет посылать сигналы о голоде в мозг. Именно поэтому ученый сейчас собирает более многочисленную группу для длительного исследования на основе имеющихся результатов.

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