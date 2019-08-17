Ученые изобрели таблетки против одиночества

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Ученые разработали лекарство от одиночества
Ученые разработали лекарство от одиночества / hydraweb

Американские ученые разработали лекарство против одиночества. Препарат поможет расслабиться и преодолеть страх общения с людьми.

Ученые утверждают, что одиночество – это не только дискомфортное ощущение, но и чувство, опасное для здоровья.

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Ученые из университета Чикаго решили преодолеть проблему одиночества и разработали таблетки от одиночества, сообщает The Guardian.

В их составе специальный гормон прегненолон, что снижает тревогу, связанную с "изоляцией от общества".

Препарат сначала протестировали на лабораторных мышах, а затем на добровольцах, которые жаловались на хроническое одиночество. Участников эксперимента разделили на 2 группы: одним в течение полтора года давали таблетки от одиночества, а другим – плацебо. Ни один из участников не знал к какой группе принадлежит.

Оказалось, что таблетки действительно действуют. Ведущая исследовательница Стефани Качиоппо говорит, что новый препарат поможет людям избавиться от страха отторжения и расслабит их в общении.

via GIPHY

Тем не менее, есть противники лекарств против одиночества. Эти врачи и пациенты сравнили таблетки с бумом таблеток против тревожности, которые формируют нездоровую зависимость от препарата, но никак не устраняют проблему.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Лекарства Лечение
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