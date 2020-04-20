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Ученые нашли способ, как контролировать мутации коронавируса

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Мутации коронавируса / Unsplash

Исследователи из национального научного агентства Австралии, представили новый подход к анализу генетических кодов коронавируса SARS-CoV-2. Полученные результаты помогут исследователям лучше понять, как развиваются штаммы вируса.

Исследователи разработали новую платформу визуализации, которая опирается на алгоритмы биоинформатики, которую изначально использовали для анализа генома человека, чтобы выявить различия между тысячами генетических последовательностей коронавируса SARS-CoV-2, пишет EurekAlert.

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Генеральный директор CSIRO Ларри Маршал сказал, что изучение генетического кода вируса является жизненно важным.

Чем больше мы знаем про коронавирусы, тем лучше мы будем с ними бороться. Этот чрезвычайно сложный анализ последовательности генома уже помог определить, какие штаммы вируса подходят для тестирования вакцин,
– сказал он.

Ученые подчеркнули, что не ожидают, что это повлияет на разработку и оценку вакцин против коронавируса, но это важная информация для мониторинга доклинических и клинических исследований.

"Преимущество платформы визуализации данных состоит в том, что она выделяет страны, где развиваются генетические мутации коронавируса. Он продолжает меняться и адаптироваться к новым условиям. Чем больше мы осведомлены о генетических различиях и их возможных последствиях для прогрессирования заболевания, тем лучше мы сможем справиться с болезнью с помощью диагностики и лечения", – заявил Маршал.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Профилактика заболеваний Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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