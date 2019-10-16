Иммунную систему "научили" искать скрытые раковые клетки

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Раковые клетки
Раковые клетки / bionewscentral.com

Новый метод успешно протестирован для нескольких типах рака. Тестирование проводили на мышах. Вероятно, терапия поможет вылечить опухоли, которые не поддаются лечению сейчас.

Ученые из Йельского университета разработали систему для определения скрытых раковых клеток в организме.

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Новая технология поможет иммунной системе распознать и уничтожить раковые клетки.

Метод объединяет вирусную генную терапию и технологию редактирования генов CRISPR. Теперь вместо точечного поиска и редактирования фрагментов ДНК, метод, имеющий название MAEGI ищет тысячи генов, ассоциированных с раком, а затем помогает распознать их расположение и усиливает сигналы.

Авторы сравнивают технологию с оранжевыми комбинезонами, которые метод "надевает" на опухолевые клетки, чтобы иммунная система смогла их быстро найти и обезвредить.


Новая технология будет эффективной в борьбе со всеми типами рака

В ходе эксперимента с мышами ученые добились уменьшения или удаления опухолей меланомы, молочной и поджелудочной желез. Эффект был достигнут даже для тех клеток, которые находились далеко от очаговой опухоли.

Ученые считают, что технология будет эффективна для многих типов рака. Исследования будут продолжены.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Онкозаболевания Лечение Медицина исследования
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