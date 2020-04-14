Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь
Физические упражнения являются эффективным способом восстановления сердечных мышц и увеличивает продолжительность жизни.
Ученые медицинской школы Стэнфорда опубликовали статью в журнале Nature Metabolism.
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В научном эксперименте говорится о том, что ткани мышц у пожилых животных, которые больше бегают за своих сверстников, восстанавливаются лучше.
Исследование провели с участием лабораторных мышей в возрасте 20 месяцев, что эквивалентно 60-70 годам у людей, и в возрасте 3-4 месяца, что эквивалентно человеческому возрасту в 20-30 лет.
Пожилые мыши пробегали каждую ночь, в среднем, пять километров, а молодые – 10 километров. Впоследствии стало известно, что у старших животных мышцы лучше восстанавливались, чем у грызунов того же возраста, у которых не было доступа к беговому колесу. Этот эффект не наблюдался у молодых животных.
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