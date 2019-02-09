Ученые назвали продукт, который помогает бороться с депрессией

Регулярное употребление небольшого количества грецких орехов снижает риск развития депрессии и может эффективно помогать в борьбе против нее.

Неожиданную пользу грецких орехов обнаружили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Nutrients.

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В исследовании приняли участие свыше 26 тысяч человек, которых разделили на несколько групп в зависимости от количества потребления орехов. Ученые также учитывали вредные привычки у добровольцев, которые способны влиять на риск депрессии.

Оказалось, что небольшое количество грецких орехов, съедаемых ежедневно, помогало повысить защищенность людей от депрессии.

Люди, которые употребляли минимум 24 грамма грецких орехов в сутки, на 26% реже сталкивались с депрессией по сравнению с теми, кто не ел орехи,

– отметили ученые.

Также, регулярное потребление орехов помогает повысить метаболизм, уменьшить риски возникновения артрита, злокачественных опухолей, болезней сердца и замедляет процесс старения.

Особенно полезно кушать грецкие орехи в зимний период, так как тогда увеличивается риск возникновения депрессии.

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