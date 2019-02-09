Ученые назвали продукт, который помогает бороться с депрессией
Регулярное употребление небольшого количества грецких орехов снижает риск развития депрессии и может эффективно помогать в борьбе против нее.
Неожиданную пользу грецких орехов обнаружили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Nutrients.
Читайте также: Назвали одну из основных причин психических расстройств
В исследовании приняли участие свыше 26 тысяч человек, которых разделили на несколько групп в зависимости от количества потребления орехов. Ученые также учитывали вредные привычки у добровольцев, которые способны влиять на риск депрессии.
Оказалось, что небольшое количество грецких орехов, съедаемых ежедневно, помогало повысить защищенность людей от депрессии.
Люди, которые употребляли минимум 24 грамма грецких орехов в сутки, на 26% реже сталкивались с депрессией по сравнению с теми, кто не ел орехи,
– отметили ученые.
Также, регулярное потребление орехов помогает повысить метаболизм, уменьшить риски возникновения артрита, злокачественных опухолей, болезней сердца и замедляет процесс старения.
Особенно полезно кушать грецкие орехи в зимний период, так как тогда увеличивается риск возникновения депрессии.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.