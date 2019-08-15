Ученые назвали продукт, который сможет побороть ожирение

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Ученые назвали продукт, который сможет побороть ожирение
Ученые назвали продукт, который сможет побороть ожирение / svitovid.in.ua

Ожирение – это серьезное заболевание, которое наносит ущерб всем органам и системам в организме. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2 типа и даже некоторым видам онкозаболеваний.

Ученые из США в ходе исследования обнаружили, что употребление фасоли спасает сердце и способствует уменьшению избыточного веса.

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Они провели опыт над мышами, которые страдали ожирением. Ученые давали ежедневно им фасоль. В результате эксперимента, избыточный вес грызунов значительно уменьшился, улучшились показатели сердечно-сосудистой системы.

Ученые провели второй опыт, в котором они изучили влияние действия бобовых на больных 2 диабетом. По результатам исследования, бобы положительно повлияли на сердечную мышцу. Ученые зафиксировали благодаря бобовым уменьшение повреждения тканей и воздействие на организм радикалов.

via GIPHY

Также употребление фасоли поможет снизить опасность возникновения инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярно включая в свой рацион питания фасоль можно успешно бороться с ожирением.

К слову, ученые из США отмечают, что продукты животноводства способствуют ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.

 

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Диабет исследования Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
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