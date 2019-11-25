Ученые объяснили, какое значение имеет гомосексуальность в природе

28 Читати новину українською
Гомосексуальность в природе / ebaumsworld.com/

Связи между лицами одного пола встречаются у 1500 видов животных, от белого гуся до лягушки. Однако ученые не могли объяснить, почему так происходит.

В течении десятилетий биологи пытались объяснить "дарвиновский парадокс": если гомосексуальное поведение не способствует размножению, почему оно не исчезло в процессе эволюции?

Также по теме: Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

Ученые из Йельской школы лесоводства и экологических исследований наконец ответили на этот вопрос.

По словам ученых, сочетание однополых и разнополых связей естественно для видов, которые размножаются половым путем. С точки зрения эволюции, гомосексуальное поведение – "нейтральный" фактор, который не сказывается на выживании вида.

Гомосексуальність не призводить до вимирання виду

Гомосексуальность не приводит к вымиранию вида

Кроме того, большинство животных проявляют влечение и к своему полу, и к противоположному. Например, самцы жуков-могильщиков спариваются друг с другом, когда поблизости не хватает самок.

"Если вы будете углубленно изучать поведение животных, то удивитесь разнообразию жизни и тому, как их поведение не соответствует нашим представлениям", – рассказала соавтор исследования Юлия Монк.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
25 ноября
2631
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология Мир животных ЛГБТ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 63167
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 1801
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 102564
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8606
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
17 ноября 13:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 16454
Новости
Больше новостей
Залиште відгук