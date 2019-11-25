Ученые объяснили, какое значение имеет гомосексуальность в природе

Связи между лицами одного пола встречаются у 1500 видов животных, от белого гуся до лягушки. Однако ученые не могли объяснить, почему так происходит.

В течении десятилетий биологи пытались объяснить "дарвиновский парадокс": если гомосексуальное поведение не способствует размножению, почему оно не исчезло в процессе эволюции?

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Ученые из Йельской школы лесоводства и экологических исследований наконец ответили на этот вопрос.

По словам ученых, сочетание однополых и разнополых связей естественно для видов, которые размножаются половым путем. С точки зрения эволюции, гомосексуальное поведение – "нейтральный" фактор, который не сказывается на выживании вида.

Гомосексуальность не приводит к вымиранию вида

Кроме того, большинство животных проявляют влечение и к своему полу, и к противоположному. Например, самцы жуков-могильщиков спариваются друг с другом, когда поблизости не хватает самок.

"Если вы будете углубленно изучать поведение животных, то удивитесь разнообразию жизни и тому, как их поведение не соответствует нашим представлениям", – рассказала соавтор исследования Юлия Монк.

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