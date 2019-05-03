Ученые опровергли миф о пользе диетических напитков

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Ученые опровергли миф о пользе диетических напитков
Ученые опровергли миф о пользе диетических напитков / Фото из свободных источников

Некоторые люди выбирают диетические напитки, так как считают, что они более полезны, чем высококалорийные. На самом деле диетические напитки быстрее приводят к ожирению.

Исследователи изучили рацион питания более семи тысяч детей в США и выяснили, что потребление диетической колы только стимулирует аппетит у детей, пишет Daily Mail.

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То есть, дети, употребляющие диетическую колу, пытаются компенсировать недополученные калории из других источников, в частности, добавляя больше сахара в другие продукты.

Ученые подсчитали, что потребление напитков с содержанием сахара приводило к тому, что дети в среднем в день получали на 312 килокалорий больше.

Для тех же, кто потреблял диетические напитки, этот показатель был выше – 450 килокалорий.

via GIPHY

Диетические напитки заставляют людей чувствовать себя более голодными и это побуждает их съесть и выпить больше.

А вот дети, которые пили обычную чистую воду, потребляли меньше калорий.

Эксперты предупреждают, что развитие ожирения в раннем возрасте в перспективе повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Ожирение Здоровое питание
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